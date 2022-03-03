Росія навмисне цілиться по цивільних об’єктах в Україні – Байден

У минулому Росія не раз демонструвала, що одним із методів ведення нею війни є абсолютна звірячість

Президент США Джо Байден вважає, що руйнування цивільних об’єктів в Україні від ракет, бомб та снарядів не є випадковим, а російські сили навмисно атакують цивільні райони. Про це пише «Укрінформ».

«Цілком ясно, що вони це роблять», – відповів глава Білого дому на запитання, чи вважає він, що Росія свідомо атакує цивільні об’єкти в Україні.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен також відповів на подібне запитання. За його словами, у минулому Росія не раз демонструвала, що одним із методів ведення нею війни є абсолютна звірячість.

«Це включає як мінімум невибіркові обстріли, а також потенційно свідомі обстріли (цивільних об’єктів – ред.)», – зауважив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати дуже ретельно стежать за ситуацією й документують усі порушення для того, щоби притягти Росію до відповідальності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав визнати Росію терористичною державою, після ракетного обстрілу Харкова.

Також для громадян Росії створено сайт зі статистикою воєнних злочинів та втрат армії РФ в Україні.

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