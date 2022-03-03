Ситуація на Херсонщині: окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти

Росіянами були пошкоджені 10 освітніх закладів у Херсоні та Новокаховській громаді

Закладам освіти завдано колосальної шкоди, є загиблі учні та студенти

У Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів були пошкоджені три дитячих садки, шість шкіл та заклад профтехосвіти. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.

«Пошкоджені три дитячих садки, шість шкіл та заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді. На жаль, загинули директор Генічеської санаторної школи та вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади. Учора під час обстрілів у м. Херсон загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії. Також за ці дні ми втратили студента Херсонського політехнічного фахового коледжу та учня Херсонського професійного ліцею харчової промисловості», – повідомив він.

Нагадаємо, жителів Херсона просять залишатися вдома.

Як відомо, Херсонщина опинилася під загрозою екологічної катастрофи через російських окупантів.

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