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Окупант продовжують наступати на Бахмутському напрямку – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант продовжують наступати на Бахмутському напрямку – Генштаб
Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник і далі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей

Триває чотириста шістдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Загалом, протягом доби, ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це у вечірньому зведенні 3 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області.Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай Чернігівської області; Атинське, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірне Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 9 атак противника. Також були безуспішні наступальні дії в районі Олександрівки Донецької області. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледар та Пречистівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, в тому числі: Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Окупанти порушують права людини на тимчасово окупованих територіях

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Генічеську Херсонської області, у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції, примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією.

У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу. Нашими захисниками було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, на бахмутському напрямку окупанти невдало намагалися відбити втрачені позиції.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжила передислокацію регулярних підрозділів на Бахмутський напрямок, а штурмовий загін групи «Вагнера» завершив відхід у тил.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

Українські військові протягом останніх днів зупинили просування на флангах у районі Бахмута Донецької області. Сирський додав, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя.

Крім того, Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.

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Теги: Вугледар Генштаб Слов’янськ Авдіївка Херсон права людини місто Макіївка ворог Лиман окупанти

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