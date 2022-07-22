Замість ветерана – актор. Партія Путіна осоромилася із плакатами (фото)

Участь героя пропагандистських плакатів у чеченських кампаніях викликає сумніви журналістів

Одним із героїв петербурзьких плакатів «Єдиної Росії» про росіян, які підтримують війну з Україною, став «ветеран двох чеченських кампаній» Андрій Амосов, що «бере участь у зборі та відправленні вантажів на Донбас». Але Амосов – актор, який працює під псевдонімом Андрій Южний, з’ясував Телеграм-канал «Сота».

«Партія забула згадати, що Амосов – актор, який працює під псевдонімом Андрій Южний. У лютому, незадовго до початку війни, він брав участь у програмі «Давай одружимося», де представлявся власником будівельного бізнесу (такий на нього справді зареєстрований). При цьому, за повідомленням читачки «Соти», яка наймала Амосова-Южного на роль у серіалі, він «рік тому скаржився на безгрошів’я на зйомках і хапався за будь-які недорогі проекти». Не відмовляється від подібних підробітків він і зараз», – зазначає «Сота».

У статті на «Лента.ру» про ветеранів Першої чеченської війни Амосов-Южний говорить про себе виключно як про військового: «Що я буду офіцером, я знав класу з третього-четвертого».

Але участь Амосова у чеченських кампаніях викликає сумніви журналістів. Він, наприклад, фотографується з медалями за вислугу років, «За відвагу» та медаллю ордену «За заслуги перед вітчизною».

«Остання, враховуючи військове минуле, має бути з мечами, проте їх немає. Також на фото дзеркально переплутано порядок медалей: в інших героїв статті «Лента.ру», де Амосов-Южний зображений як ветеран Першої Чеченської, нагороди розташовані правильно», – відзначають журналісти «Соти».

Питання викликає й біографія Амосова-Южного часів його «служби в армії»: актор народився 1975 року, проте до вишу МВС, згідно з відкритими даними, вступив у 1994, хоча з 1993-го мав би проходити термінову службу протягом 2 років. Припустити, що Амосов був комісований за поранення через рік служби навряд чи можливо, оскільки інакше він не зміг би потрапити до вузу МВС.

На своїй сторінці у ВК «Андрій Южний» Амосов відмовився відповідати на запитання «Соти» та заніс журналістку до чорного списку.

Нагадаємо, наприкінці червня на замовлення адміністрації президента Росії Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) провів закрите опитування населення про їхнє ставлення до війни проти України, яку в Росії публічно називають «спецоперацією». Війну в Україні підтримує 57%, вони вважають, що бойові дії треба продовжувати.



