Правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні

Росіяни беруть у полон багато цивільних, що є порушенням міжнародного гуманітарного права

У російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше. Про це в коментарі для Politico сказала координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.

За словами правозахисниці, Росія зараз утримує до 8000 військових і цивільних полонених в Україні, включаючи 2500 військовослужбовців і жінок, захоплених на «Азовсталі». Натомість Україна утримує набагато менше російських полонених. Це стало можливим тому, що російські військові, крім бійців ЗСУ беруть в полон дуже багато цивільних осіб, зокрема через фільтраційні табори.

Відтак, як зазначається у публікації, Україна звинувачує Росію в численних затриманнях людей для свого «обмінного фонду» всупереч міжнародному гуманітарному праву, згідно з яким затримання та обмін цивільних є військовим злочином.

Видання також нагадує про показові судові справи проти полонених бійців іноземного легіону в підтримуваних Росією територіальних утвореннях «ЛНР» та «ДНР». Притягуючи трьох іноземних громадян до показового суду за «тероризм», ставленики Росії з невизнаних псевдореспублік, називали їх найманцями. А це, за словами Демієна Магроу, юриста і речника Іноземного легіону, до складу якого входять учасники бойових дій з 55 країн, є абсолютно незаконним. Адже всі ці люди уклали контракти із ЗСУ і отримують таку ж зарплатню, як всі інші українські військові.

Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час нього додому повернулися 144 захисники нашої країни, серед яких 95 оборонців завод Азовсталь у Маріуполі. У більшості звільнених захисників тяжкі вогнепальні та уламкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи та ампутації кінцівок.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».