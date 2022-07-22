Найбільший порт Європи припинив контейнерні перевезення до РФ

До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля складала близько 13% трафіку «Роттердама»

Пресслужба порту заявила, що в останні місяці стало менше імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів

Найбільший порт у Європі – «Роттердам» заявив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї. Цей порт один із лідерів з вантажообігу у світі. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті порту.

«Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні «вузькі місця» в глобальній контейнерної логістики призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів в більш дрібні», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі порту заявили, що напередодні санкцій на вугілля і нафту в останні місяці імпортувалося менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і СПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.

Загальна пропускна спроможність найбільшого порту Європи зросла менш ніж на 1% у річному обчисленні. Такий показник пов'язаний із падінням обсягу контейнерних перевезень на 8,9%, яке спричинило глобальні логістичні проблеми та припинення контейнерних перевезень з Росією.

До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля складала близько 13% трафіку «Роттердама». Крім того, близько 30% сирої нафти та 25% вугілля та СПГ надходили з Росії.

Також представники порту зазначили, що напередодні набуття чинності ембарго на вугілля та нафту з РФ «в останні місяці поменшало імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів та СПГ». «Компанії все частіше імпортують з інших країн», – констатували в порту Роттердама.