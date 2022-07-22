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    Політика

    Найбільший порт Європи припинив контейнерні перевезення до РФ

    До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля складала близько 13% трафіку &laquo;Роттердама&raquo; - Найбільший порт Європи припинив контейнерні перевезення до РФ
    До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля складала близько 13% трафіку «Роттердама»
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    Пресслужба порту заявила, що в останні місяці стало менше імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів

    Найбільший порт у Європі – «Роттердам» заявив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї. Цей порт один із лідерів з вантажообігу у світі. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті порту.

    «Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні «вузькі місця» в глобальній контейнерної логістики призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів в більш дрібні», – йдеться в повідомленні.

    У пресслужбі порту заявили, що напередодні санкцій на вугілля і нафту в останні місяці імпортувалося менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і СПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.

    Загальна пропускна спроможність найбільшого порту Європи зросла менш ніж на 1% у річному обчисленні. Такий показник пов'язаний із падінням обсягу контейнерних перевезень на 8,9%, яке спричинило глобальні логістичні проблеми та припинення контейнерних перевезень з Росією.

    До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля складала близько 13% трафіку «Роттердама». Крім того, близько 30% сирої нафти та 25% вугілля та СПГ надходили з Росії.

    Також представники порту зазначили, що напередодні набуття чинності ембарго на вугілля та нафту з РФ «в останні місяці поменшало імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів та СПГ». «Компанії все частіше імпортують з інших країн», – констатували в порту Роттердама.

    Теги: росія окупанти санкції війна Нідерланди корабель Україна окупація #stoprussia
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    Найбільший порт Європи припинив контейнерні перевезення до РФ