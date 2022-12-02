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Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину
фото ілюстративне

Дефіцит боєприпасів є, ймовірно, одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал Росії

Відхід Росії із західного берега річки Дніпро минулого місяця надав Збройним силам України можливість завдати удару по додаткових російських матеріально-технічних вузлах і лініях зв’язку. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Цілком ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно з пунктами перевалки залізницею, далі на південь і схід», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російським логістичним підрозділам доведеться виконувати надто трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи із залізничного транспорту на автомобільний. Дороги згодом залишатимуться вразливими для української артилерії, оскільки вони рухатимуться для забезпечення передових оборонних позицій Росії.

«Дефіцит боєприпасів у Росії (посилений цими проблемами матеріально-технічного забезпечення) є, ймовірно, одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал Росії відновити ефективні, широкомасштабні наступальні наземні операції», – йдеться в повідомленні.

Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину фото 1

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині

Теги: Україна окупанти росія війна британська розвідка

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