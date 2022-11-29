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Британська розвідка назвала недоліки російської моделі батальйонних тактичних груп

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала недоліки російської моделі батальйонних тактичних груп
фото ілюстративне

Децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат

За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) в Україні, оскільки під час бойових дій високої інтенсивності вони продемонстрували певні недоліки. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та (відступаючи від звичайної західної практики) артилерію.

«Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невеликий розподіл бойової піхоти на БТГ часто виявлявся недостатнім», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат. Крім того, лише деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГ.

Британська розвідка назвала недоліки російської моделі батальйонних тактичних груп фото 1

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна Велика Британія

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