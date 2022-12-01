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Британська розвідка розкрила ключовий компонент військової доктрини РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила ключовий компонент військової доктрини РФ
Російські удари продовжують спричиняти дефіцит електроенергії в Україні
фото з відкритих джерел

Росія вже витратила більшу частину своїх відповідних ракет проти тактичних цілей

Стратегія Росії зі знищення критичної інфраструктури України зараз має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни. Удари по цивільним об'єктам – це ключовий компонент військової доктрини Москви. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Починаючи з жовтня 2022 року, Росія неодноразово атакувала розподільчу мережу України, насамперед крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки», – йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, за задумом Росії, концепція передбачає використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примушення керівництва держави до капітуляції.

Удари Росії продовжують викликати перебої в електропостачанні, що призводить до невиборчих масових гуманітарних проблем по всій Україні. Проте ефективність SODCIT як стратегії, ймовірно, знизилася, тому що Росія вже витратила більшу частину своїх відповідних ракет проти тактичних цілей, зазначається у повідомленні.

«Крім того, оскільки Україна провела успішну мобілізацію протягом дев'яти місяців, матеріальний та психологічний ефект від SODCIT, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута у початковий період війни», – вважають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: британська розвідка війна Україна росія розвідка населення Міноборони Бахмут

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