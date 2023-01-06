Херсонський лікар засвітився на окупованій частині області, де вступив у КПРФ

Ромаскевич брав участь в роздачі російської гуманітарки в окупованому Скадовську

Головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, про колаборантство якого стало відомо ще в липні 2022 року, втік на окуповану росіянами частину Херсонської області, де вступив в КПРФ. Про це пише видання «Мост».

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На партійному сайті є публікація про «установчу конференцію Херсонського регіонального (обласного) відділення». На конференції Ромаскевича обрали до складу «комітету Херсонського Регіонального (обласного) відділення політичної партії «Комуністична Партія Російської Федерації».

Разом з ним в партію вступили ще два колаборанта: Стрілковський селищний голова Олександр Пономарьов і директор дитячо-юнацького клубу моряків при Херсонській міській раді Юрій Шашков.

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Ромаскевич з Шашковим брали участь в роздачі російської гуманітарки в окупованому місті Скадовську.

На своїй сторінці у фейсбуці Ромаскевич не пише про зміни, які відбулися в його житті, і там він досі позиціонує себе в довоєнному статусі. Останній допис на сторінці датується вереснем 2022 року.

Нагадаємо, Херсонська міська рада розгляне позбавлення Юрія Ромаскевича звання «Почесного громадянина міста Херсон». Про це повідомила законна влада Херсона у своєму Telegram-каналі. Головний санітарний лікар Херсонщини виявився любителем Росії, що продемонстрував на нещодавній пропагандистській виставі «Ми разом із Росією».

«Одразу після нашої перемоги ми піднімемо питання про позбавлення його звання «Почесний громадянин», – заявила в. о. законного мера Херсона Галина Лугова. Якщо сесія міськради позбавить Ромаскевича звання, то він втратить відповідні права, пільги і атрибути.

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Крім того, колаборанта Юрія Ромаскевича позбавили звання почесного доктора наук Херсонського державного університету.