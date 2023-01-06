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Херсонський лікар засвітився на окупованій частині області, де вступив у КПРФ

Олександра Садова
glavcom.ua
Херсонський лікар засвітився на окупованій частині області, де вступив у КПРФ
Юрій Ромаскевич у центрі
фото з відкритих джерел

Ромаскевич брав участь в роздачі російської гуманітарки в окупованому Скадовську

Головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, про колаборантство якого стало відомо ще в липні 2022 року, втік на окуповану росіянами частину Херсонської області, де вступив в КПРФ. Про це пише видання «Мост».

На партійному сайті є публікація про «установчу конференцію Херсонського регіонального (обласного) відділення». На конференції Ромаскевича обрали до складу «комітету Херсонського Регіонального (обласного) відділення політичної партії «Комуністична Партія Російської Федерації».

Херсонський лікар засвітився на окупованій частині області, де вступив у КПРФ фото 1

Разом з ним в партію вступили ще два колаборанта: Стрілковський селищний голова Олександр Пономарьов і директор дитячо-юнацького клубу моряків при Херсонській міській раді Юрій Шашков.

Ромаскевич з Шашковим брали участь в роздачі російської гуманітарки в окупованому місті Скадовську.

Херсонський лікар засвітився на окупованій частині області, де вступив у КПРФ фото 2

На своїй сторінці у фейсбуці Ромаскевич не пише про зміни, які відбулися в його житті, і там він досі позиціонує себе в довоєнному статусі. Останній допис на сторінці датується вереснем 2022 року.

Херсонський лікар засвітився на окупованій частині області, де вступив у КПРФ фото 3

Нагадаємо, Херсонська міська рада розгляне позбавлення Юрія Ромаскевича звання «Почесного громадянина міста Херсон». Про це повідомила законна влада Херсона у своєму Telegram-каналі. Головний санітарний лікар Херсонщини виявився любителем Росії, що продемонстрував на нещодавній пропагандистській виставі «Ми разом із Росією».

«Одразу після нашої перемоги ми піднімемо питання про позбавлення його звання «Почесний громадянин», – заявила в. о. законного мера Херсона Галина Лугова. Якщо сесія міськради позбавить Ромаскевича звання, то він втратить відповідні права, пільги і атрибути.

Крім того, колаборанта Юрія Ромаскевича позбавили звання почесного доктора наук Херсонського державного університету.

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Теги: лікар Херсонщина окупація Юрій Ромаскевич

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