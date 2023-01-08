Житель Херсонщини підірвався на російській міні

Жителям Херсонщини не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг

У неділю, 8 січня, у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Внаслідок інциденту чоловіка госпіталізувала «швидка» з мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу.

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«Херсонці, вкотре нагадую, що мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою! Будь ласка, не ігноруйте елементарні правила безпеки», – написав Янушевич.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.

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Нагадаємо, 18 грудня у Чугуївському районі на міні підірвався рятувальник.

Також 25 грудня під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.