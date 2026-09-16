РФ розгортає госпіталі біля Балтії: деталі плану

Російські джерела пов'язують розширення військової медицини з можливим новим напрямком бойових дій

Восени 2026 року Росія планує додатково залучити 16–20 тис. ліжко-місць у цивільних лікарнях для лікування поранених військових. Основна частина розширення припаде на Північно-Західний федеральний округ, поблизу країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний», який цитує телеграм-канал «Воля».

Де розгорнуть додаткові місця

За даними каналу, додаткові ліжка з'являться передусім у Карелії, Санкт-Петербурзі, Ленінградській та Новгородській областях, а також у Московській і Смоленській областях. Ідеться не лише про будівництво нових військових шпиталів – частину наявних цивільних лікарень, зокрема пологові будинки та спеціалізовані стаціонари, планують повністю чи частково перепрофілювати під військових, зберігаючи при цьому прийом цивільних пацієнтів в інших відділеннях.

Північно-Західний федеральний округ. фото: Wikimedia Commons

Госпіталі не справляються з потоком поранених

Профільні військові госпіталі Росії ще з 2023 року не справляються з напливом поранених, тому міноборони РФ дедалі активніше залучає цивільну медицину. У 2026 році відомство планувало відкрити шість нових військових госпіталів – чотири в європейській частині країни та два на Далекому Сході, і всі вже добудовані, п'ять із них уже працюють.

Станом на 2026 рік у військових медичних закладах Росії налічується щонайменше 58,3 тис. ліжко-місць – цього, за оцінкою джерела, все одно недостатньо. Показовою є розповідь анестезіолога Військово-медичної академії імені С. М. Кірова в Санкт-Петербурзі: одне з відділень розраховане на 40 пацієнтів, але фактично там перебуває до 86 людей, тож у коридорах встановлюють додаткові ліжка, а в палатах – матраци. За його словами, подібна нестача місць спостерігається і в інших госпіталях Санкт-Петербурга, і по всій країні.

Чому саме регіони біля Балтії

Джерела «Волі» по-різному пояснюють вибір регіонів для розширення. Одне з них наголошує на розвиненій медичній інфраструктурі Санкт-Петербурга – головного центру військової медицини Росії, де цивільна медицина поступається розвиненістю хіба Москві. «Прикордонні з Україною регіони вже давно переповнені пораненими, як і регіони Північного Кавказу», – зазначило джерело, додавши, що розширення відбудеться саме за рахунок суб'єктів із найбільшими медичними потужностями.

Ще двоє співрозмовників каналу вважають таке пояснення неповним і наполягають, що вибір регіонів визначає передусім географія: поранених зазвичай доправляють до найближчих доступних закладів, тож розташування нових госпітальних потужностей може вказувати на ймовірний напрямок майбутніх бойових дій. Один із них додав, що дані про лікування військових у Росії максимально засекречують ще з 2014 року, оскільки вони опосередковано видають наміри держави, а переведення лікарень у західних регіонах на обслуговування військових, за його словами, може стати сигналом підготовки до бойових дій на новому напрямку.

Масштаб розширення

Упродовж 2021–2026 років кількість ліжко-місць у військових медичних закладах Росії зросла приблизно на 6,3 тис. Заплановане залучення цивільних лікарень восени 2026 року має додати ще 16–20 тис. місць – це у 2,5–3,2 раза більше за приріст за попередні п'ять років.

Регіони з переліку – Карелія, Санкт-Петербург, Ленінградська та Новгородська області – розташовані на північному заході Росії, неподалік від країн Балтії, тоді як Московська і Смоленська області лежать південніше й західніше. Сама по собі підготовка додаткових місць не підтверджує намірів Росії атакувати країни Балтії, однак співрозмовники «Волі» пов'язують географію медичної інфраструктури з можливим новим напрямком бойових дій.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що лікарні РФ масово перетворюються на секретні госпіталі для учасників війни проти України – військові госпіталі міноборони РФ переповнені, тому поранених дедалі частіше лікують у звичайних лікарнях, перепрофілюючи для них цілі відділення з режимом секретності.