Росія засекретила дані про нафту та паливо: ISW назвав причину

Москва обмежила доступ до інформації про виробництво, продаж і транспортування енергоресурсів

Росія обмежила публічний доступ до значного масиву інформації про нафтову та газову галузі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва намагається приховати та захистити свої енергетичні ресурси на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та дії західних санкцій, повідомляє «Главком».

Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін. Документ передбачає обмеження доступу до інформації про російський нафтовий і газовий сектор.

Зокрема, йдеться про дані щодо обсягів видобутку та переробки нафти, виробництва нафтопродуктів, а також покупців, продавців і посередників. Під обмеження потрапляють відомості про транспортування та перевалку енергоресурсів, маршрути постачання, дати й час проведення операцій, а також географічні координати нафтових терміналів і сховищ.

За оцінкою ISW, одним із головних мотивів такого рішення може бути підвищення оперативної безпеки російської нафтової галузі. Йдеться про захист об'єктів від українських ударів, які останнім часом завдають шкоди російським нафтопереробним підприємствам.

Аналітики також зазначають, що обмеження доступу до даних може допомогти Кремлю обходити наслідки західних санкцій. Закриття інформації про покупців, продавців, маршрути та обсяги експорту ускладнює оцінку реального стану російської енергетичної галузі та контроль за дотриманням санкцій.

Ще однією причиною ISW називає можливість приховати внутрішні проблеми російського паливного ринку. Зокрема, йдеться про дефіцит пального та пов'язані з ним ризики суспільного невдоволення і паніки.

На тлі українських атак російська нафтова галузь уже зазнає проблем із переробкою. За даними Centre for Research on Energy and Clean Air, у серпні російський експорт нафтопродуктів упав до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення, а імпорт пального до Росії зріс до рекордних 172 тис. тонн за місяць.

Варто нагадати, що російський диктатор також посилив правила вивезення готівкових рублів із країни. Фізичним особам заборонять вивозити понад 1 млн рублів до країн ЄАЕС, а також Азербайджану, Таджикистану та Узбекистану. У разі порушення надлишок готівки вилучатимуть.