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Три країни Європи отримали від ЦРУ попередження про можливу атаку Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Три країни Європи отримали від ЦРУ попередження про можливу атаку Росії
ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливу атаку російських дронів
фото: Reuters

Росія може приховати дрони «Гербера» у контейнерах на цивільних суднах і запускати їх із моря

Центральне розвідувальне управління США зібрало інформацію про можливу підготовку Росією операції із застосуванням безпілотників проти Іспанії, Франції або Італії. Американська розвідка передала ці дані урядам європейських країн, повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

За даними видання, для можливої атаки Росія може використати безпілотники «Гербера». Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, стверджує, що дрони можуть приховувати у контейнерах на торговельних суднах, а запускати вже з моря.

«Гербера» має довжину близько двох метрів, розмах крил – приблизно 2,5 м, а її вага може сягати 18 кг. Заявлена дальність польоту безпілотника становить до 600 км, а швидкість – близько 160 км/год. Торговельне судно, за даними El Mundo, може перевозити одразу кілька таких апаратів.

У разі запуску за 200–300 км від узбережжя дрону знадобиться приблизно від години з чвертю до двох годин, щоб досягти цілі. Невеликий заряд вибухівки не розрахований на масштабні руйнування, однак може спричинити пожежі, пошкодити обладнання або тимчасово порушити роботу порту чи аеропорту.

El Mundo також пов'язує можливий вибір Іспанії, Франції та Італії з внутрішньополітичною ситуацією у цих країнах. У 2027 році там очікуються виборчі кампанії, а потенційні атаки можуть бути спрямовані на посилення страху серед населення, розкол союзників по НАТО та послаблення підтримки України.

Інформацію про можливу операцію європейські країни отримали невдовзі після поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

Нагадаємо, раніше американська розвідка попередила Польщу про можливі російські диверсії проти підводної телекомунікаційної інфраструктури, від якої залежить робота міжнародних банківських систем. За даними Newsweek, Росія вже детально вивчила розташування відповідних кабелів, зокрема ліній між Європою та Америкою, у Балтійському морі між Скандинавією та Польщею, а також між Великою Британією та континентальною Європою.

У ЦРУ застерігали, що потенційна загроза може стосуватися не лише традиційних гібридних дій чи провокацій на кордоні, а й ударів по фінансовій інфраструктурі.

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Теги: росія Європа Франція Італія Іспанія ЦРУ безпілотник дрон

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