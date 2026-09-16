Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки
Наслідки удару по рейсовому мікроавтобусу
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пʼятеро людей загинули, ще сім постраждали через російський удар

Росія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки атаки, передає «Главком».

«Пʼятеро людей загинули, ще сім постраждали через російський удар FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Нікопольському районі Рятувальники надали допомогу пораненим та доправили їх до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 1
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 2
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 3
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 4
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 5
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 6
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки фото 7

Нагадаємо, 16 вересня російська терористична армія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Унаслідок цього загинули пʼятеро людей.

До слова, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Зокрема, унаслідок російської атаки 16 вересня на Київ є постраждала людина.

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступні 35 років значною мірою пішли на те, щоб економічно вийти з системи, з якої політично ми вийшли за один день
35 років українського капіталізму. Частина п'ята. Історія дала Україні ще один шанс
24 серпня, 13:01
Паралізувати авіацію – означає роз’єднати таку велику країну, як Росія
«Килим» уже розстелено. Небо над Росією – наступна велика ціль Авторська стаття
2 вересня, 15:15
Місцевий мешканець стоїть поруч зі зруйнованими автомобілями після нічної атаки російських ракет та безпілотників у Києві 20 серпня
35 років Незалежності: українці обирають між життям у війні та еміграцією – Bloomberg
24 серпня, 03:45
ЗСУ витратили $3 тис. на ураження одного окупанта
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
17 серпня, 14:15
Загальний показник за три місяці становить понад 124 тисячі військових
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
1 вересня, 14:37
Лещенко показав, як змінилися Краматорськ і Слов’янськ за останні пів року
Всі основні дороги затягнуті сіткою. Радник голови Офісу президента показав разючі зміни Краматорська (фото)
3 вересня, 07:07
Даниїл Смирнов прагнув боронити Україну ще з підліткового віку.
За кілька тижнів мав стати батьком. Київ попрощався із штурмовиком Даниїлом Серфером Смирновим
3 вересня, 16:30
За його словами, Київ прагне завершення війни, але не погодиться на ультиматуми з боку Росії
Буданов попередив Росію про наслідки відмови припинити війну
11 вересня, 15:05
Defense Express не виключає, що росіяни можуть перекинути до Чорного моря додаткові ракетоносії
Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у росіян? Дані Defence Express
11 вересня, 21:59

Події в Україні

Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
Смілянський подав до суду на Нацбанк
Смілянський подав до суду на Нацбанк
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки
Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки
Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему
Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
У Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї армії РФ
У Донецьку ліквідовано одного з керівників штабу 25-ї армії РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua