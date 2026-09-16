Смертельний удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині: рятувальники показали наслідки

Пʼятеро людей загинули, ще сім постраждали через російський удар

Росія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки атаки, передає «Главком».

«Пʼятеро людей загинули, ще сім постраждали через російський удар FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Нікопольському районі Рятувальники надали допомогу пораненим та доправили їх до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня російська терористична армія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Унаслідок цього загинули пʼятеро людей.

До слова, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Зокрема, унаслідок російської атаки 16 вересня на Київ є постраждала людина.