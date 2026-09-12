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Стефанішина пояснила, чому Трамп прагне зближення з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стефанішина пояснила, чому Трамп прагне зближення з Росією
Президент США Трамп і президент Росії Путін зустрілися на авіабазі США на Алясці, 15 серпня 2025 року
фото: Getty Images

Попри компліментарні заяви Трампа на адресу Росії, вважати його прихильником Москви не варто

Президент США Дональд Трамп не є прихильником Росії, однак розглядає Москву як важливий чинник стримування Китаю. Саме цим, за словами експосла України у США Ольги Стефанішиної, значною мірою пояснюється його прагнення вибудувати відносини з Кремлем. Як інформує «Главком», таку думку дипломатка висловила у інтерв’ю «Радіо «Свобода».

«Для Трампа Росія – це в його картині світу основний чинник стримування щодо посилення Китаю. Тобто він вважає, що слабка Росія посилює Китай», – сказала Стефанішина.

За її словами, американський президент виходить із того, що зближення Вашингтона з Москвою та формування певної системи відносин між ними може віддалити Росію від Китаю. Стефанішина зазначила, що така логіка присутня і в підходах команди Трампа та американської адміністрації.

Водночас спроби США вибудувати стратегічний діалог із Росією, за оцінкою дипломатки, не дали результату.

«Усі спроби вибудувати стратегічний діалог, вони зазнали повного фіаско. Діалог Росії і Сполучених Штатів на рівні інституцій зазнав повного фіаско», – зазначила вона.

Стефанішина наголосила, що попри компліментарні заяви Трампа на адресу Росії, вважати його прихильником Москви не варто.

«Це просто до того, що він не на боці Росії, хоча дуже часто ми чуємо такі компліментарні відгуки», – сказала колишній посол.

Водночас Трамп, за її словами, справді прагне якнайшвидше завершити війну Росії проти України. Він вважає, що здатен знайти компромісне рішення через переговори.

«Він точно налаштований на те, щоб завершити війну, припинити. Тому він вважає, що він може знайти ту золоту середину, як месія, в переговорах», – сказала Стефанішина.

Однак наразі ці зусилля не принесли очікуваного результату. За словами дипломатки, попри тривалі спроби Трампа домогтися завершення війни, його підхід поки що не спрацював.

Раніше колишня посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, які прізвиська отримали американські переговорники Джаред Кушнер та Стів Віткофф у російських політичних кулуарах. За її словами, росіяни називають представників президента США Дональда Трампа «Зятьок» і «Вітьок».

Віткофф і Кушнер уперше прибули до України 6 вересня. Їхній візит відбувся наступного дня після переговорів у Москві, де представники Трампа понад три години спілкувалися з Путіним.

Нагадаємо, після переговорів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» і повідомив про просування в питанні планування додаткових тристоронніх переговорів. Кушнер, своєю чергою, заявив, що Трамп доручив своїм представникам сформувати пакет пропозицій щодо завершення війни.

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Теги: росія Китай Дональд Трамп посол президент переговори

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