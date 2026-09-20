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Російський удар зруйнував завод виробника вентиляційного обладнання

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Російський удар зруйнував завод виробника вентиляційного обладнання
Зруйновані виробничі та складські корпуси підприємства у Боярці після нічного обстрілу 20 вересня
фото: пресслужба компанії

Підприємство оцінює збитки та готується відновлювати виробництво

У Боярці на Київщині внаслідок російської ракетно-дронової атаки зруйновано основні виробничі та складські площі компанії «Вентиляційні системи» (бренд «Vents») – одного з найбільших українських виробників вентиляційного обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

Обстріл стався в ніч проти 20 вересня. Заступник голови ради компанії Олексій Поступаленко повідомив, що серед персоналу постраждалих немає.

Російський удар зруйнував завод виробника вентиляційного обладнання фото 1
фото: Vents

«Підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі ми оцінюємо масштаби пошкоджень та працюємо над відновленням виробництва і логістики», – заявив Поступаленко.

Через пошкодження виробничих потужностей у компанії найближчим часом очікують перебоїв із наявністю та постачанням частини товарів, проте команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше відновити поставки й виконати домовленості з клієнтами та партнерами. Підприємство продовжує роботу та обіцяє оперативно повідомляти про зміни у строках постачання. У «Вентиляційних системах» також подякували рятувальникам ДСНС та іншим службам, які ліквідовували наслідки обстрілу.

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На весь екран
фото: Vents

Це вже не перший випадок, коли російський удар припадає на підприємство з міжнародною репутацією: на початку вересня постраждав завод польської компанії Cersanit на Житомирщині. За даними народного депутата, через удари РФ частина великих підприємств Київщини вже скоротила обсяги роботи.

Що відомо про підприємство

«Вентиляційні системи» (бренд «Vents») працюють у Боярці понад 25 років і входять до світових лідерів галузі: за даними компанії, її виробнича база займає близько 90 тис. кв. м, у штаті – понад 3 тис. працівників, продукція експортується до понад 120 країн, а асортимент нараховує понад 30 тис. найменувань – вентилятори, припливно-витяжні установки, повітропроводи та інше обладнання для вентиляційних систем. Продукція сертифікована за європейськими стандартами, а сам виробник входить до кількох міжнародних галузевих асоціацій.

Удар припав на один із найбільших виробничих майданчиків компанії. Наразі підприємство не називає остаточного розміру збитків і строків повного відновлення роботи.

Нагадаємо, обстріл Боярки став частиною масованої атаки РФ на Київщину, що тривала понад добу: за даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, наслідки зафіксовано у п'яти районах області, пошкоджено щонайменше 31 об'єкт, а загинули четверо людей, серед них троє дітей.

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Теги: обстріл завод бізнес Київщина окупанти ворог росіяни

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