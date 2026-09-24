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Зеленський назвав єдиний засіб, який поки збиває російську балістику

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав єдиний засіб, який поки збиває російську балістику
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив посилення української ППО
скриншот з відео

Президент після трьох хвиль атак на Київ обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте критичну потребу України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі проти російських балістичних ракет ефективно працюють лише перехоплювачі до систем Patriot. Україні такі ракети необхідні фактично щодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зустріч відбулася після трьох хвиль балістичних атак Росії на Київ. Зеленський зазначив, що детально поінформував Рютте про наслідки ударів, руйнування та жертви.

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«Коли ми зустрілися з Генсеком Марком Рютте, вже було три хвилі балістичних атак на Київ. Я детально поінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці», – заявив президент.

Окремою темою переговорів стала протиповітряна оборона України. За словами Зеленського, Сили оборони вже навчилися збивати російські крилаті ракети та безпілотники. Водночас Україна продовжує шукати ефективні засоби протидії реактивним шахедам.

«Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони, зараз шукаємо рішення проти реактивних шахедів, і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до «петріотів», які потрібні фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки», – наголосив Зеленський.

Президент подякував Рютте за готовність шукати рішення щодо посилення української протиповітряної оборони. Він також наголосив, що це питання важливе не лише для України, а й для держав – членів НАТО.

Раніше Зеленський повідомив, що під час нічної атаки 24 вересня Росія здійснила три хвилі балістичних ударів по Києву. За його словами, українській протиповітряній обороні вдалося збити 60% балістичних ракет, спрямованих по столиці.

Унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, щонайменше восьмеро постраждали. Руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах столиці.

Також під час перебування у США Зеленський порушував питання захисту від балістики на зустрічі з членами Палати представників. Президент заявив, що Україні необхідні перехоплювачі балістичних ракет для захисту населення.

Нагадаємо, Україна паралельно працює над власними засобами протидії реактивним шахедам. 15 вересня Зеленський повідомив про випробування української розробки, яка вже змогла уразити такий безпілотник, однак потребує технічного доопрацювання.

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Теги: росія окупанти балістичні ракети війна Володимир Зеленський дрон

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