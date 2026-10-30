Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Інформація про наслідки атаки уточнюється

У ніч проти 30 жовтня російська терористична армія атакувала промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств», – йдеться у повідомленні.

Дяківнич наголосив, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупанти атакували багатоквартирний житловий будинок у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок удару загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакують Київ балістичними ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Читайте також:

Теги: Полтавщина війна Кременчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва не підтвердила остаточної домовленості про проведення зустрічі
Москва зробила дивну заяву про мирні переговори в Абу-Дабі
28 жовтня, 14:49
Реалізація гуманітарної місії буде складною та відбуватиметься поступово
Лубінець розповів про три домовленості стосовно окупованих Олешок
23 жовтня, 21:36
Останні сім років попередні уряди саботували впорядкування «нормативки», яка стосується матеріально-побутового забезпечення прокурорів
Перший у списку – дерматовенеролог. Уряд прописав прокурорам безкоштовний медогляд Війна і медицина
23 жовтня, 07:00
Нова партія прописалася у квартирі столичного ФОП, який займається комп'ютерним програмуванням
В Україні зʼявилася політична партія «Штучного інтелекту»
22 жовтня, 17:00
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15
Французькі військові взяли судно під супровід для подальшої перевірки
Французькі військові затримали танкер тіньового флоту РФ: заява Макрона
13 жовтня, 09:13

Події в Україні

Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі
Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Блекаут у Дніпрі, удар по Києву: головне за ніч 30 жовтня
Блекаут у Дніпрі, удар по Києву: головне за ніч 30 жовтня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами
Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
119K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
96K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
28 жовтня, 13:57

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua