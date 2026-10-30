Окупанти атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі

Інформація про наслідки атаки уточнюється

У ніч проти 30 жовтня російська терористична армія атакувала промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств», – йдеться у повідомленні.

Дяківнич наголосив, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупанти атакували багатоквартирний житловий будинок у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок удару загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакують Київ балістичними ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.