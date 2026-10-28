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Москва зробила дивну заяву про мирні переговори в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Москва зробила дивну заяву про мирні переговори в Абу-Дабі
Москва не підтвердила остаточної домовленості про проведення зустрічі
фото: Ryan Carter / UAE Presidential Cou

МЗС країни-агресора назвало передчасними розмови про зустріч, хоча раніше обговорювали Абу-Дабі як місце її проведення

Росія поки не підтверджує, що тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відбудуться в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявив, що говорити про конкретну зустріч зарано, оскільки Москва ще готується до переговорного процесу. Про це Рябков повідомив журналістам на полях економічного та форуму «Росія – Африка», пише «Главком».

«Щодо переговорів в Абу-Дабі поки говорити передчасно. Звісно, попереднє розуміння, що найближчим часом відбудеться такий контакт, і Абу-Дабі як місце його проведення також згадувалося, – усе це так. Але загалом ми поки перебуваємо на етапі підготовки», – сказав представник російського МЗС.

Таким чином, Москва не підтвердила ані остаточної домовленості про проведення зустрічі, ані конкретних термінів. Водночас Рябков не заявив, що переговори скасовано, а лише наголосив, що підготовка ще триває.

Рябков також заявив, що Росія розраховує на зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа для досягнення «стійкого врегулювання» війни з урахуванням того, що в Москві називають «першопричинами конфлікту».

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп України, США та Росії в Абу-Дабі залежить передусім від американської сторони. За його словами, Київ і Москва погодилися з таким форматом, однак Сполучені Штати зосереджені на ситуації на Близькому Сході.

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Теги: США росія Україна війна переговори

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