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Росія атакує Київ балістикою: є влучання у складські будівлі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ балістикою: є влучання у складські будівлі
Київ перебуває під атакою ворога
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 30 жовтня російські терористи атакують Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Кличко повідомив про влучання у складські будівлі у Дарницькому районі. Виникла пожежа, екстрені служби прямують на місце.

Моніторингові канали пишуть, що під атакою перебував Дарницький міст, по Києву було застосовано близько 8 Цирконів/Онікс-М.

Нагадаємо, Дніпро цілий день перебуває під атакою ворога. Ввечері 29 жовтня завдали чергового удару по Дніпру. Ворожий безпілотник влучив у гуртожиток професійно-технічного училища №17, внаслідок чого спалахнула пожежа. На момент атаки діти встигли спуститися до укриття. 

За даними Дніпропетровської ОВА дві дівчини 15 та 16 років постраждали через атаку росіян. «У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці», – повідомили в ОВА.

Удар по навчальному закладу став продовженням серії російських атак на Дніпро та інші населені пункти Дніпропетровської області, які тривали протягом 29 жовтня.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації станом на 18:30, російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів 18 людей дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

Найтяжчі наслідки зафіксували в Дніпрі, де російські війська завдали удару по залізничному вокзалу. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 14 людей.

Теги: Київ ракета Віталій Кличко

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