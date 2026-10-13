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Французькі військові затримали танкер тіньового флоту РФ: заява Макрона

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Французькі військові затримали танкер тіньового флоту РФ: заява Макрона
Французькі військові взяли судно під супровід для подальшої перевірки
фото: кадри з відео

Судно DF Peak підозрюють у використанні неправдивого прапора та перевезенні пального в обхід обмежень

Французькі військово-морські сили затримали танкер DF Peak, пов’язаний із російським тіньовим флотом. Судно перехопили в Індійському океані, більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон. Про це 12 жовтня повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

За словами французького лідера, танкер підозрюють у використанні неправдивого прапора та незаконному перевезенні пального. Макрон заявив, що Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом у всьому світі.

Французькі військові взяли судно під супровід для подальшої перевірки. За інформацією французької сторони, перевірка документів підтвердила сумніви щодо законності прапора, під яким ходив танкер. Подальші дії щодо судна відбуваються за участю компетентних органів.

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За даними порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міністерства оборони України, DF Peak пов’язаний із російською державною судноплавною компанією «Совкомфлот» і використовувався для перевезення російської нафти.

Судно перебуває під міжнародними санкціями, зокрема з боку України, США, Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії. Обмеження щодо танкера пов’язані з його діяльністю в межах перевезень російських енергоносіїв.

Тіньовим флотом називають судна, які Росія використовує для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Такі танкери можуть змінювати прапори та реєстраційні дані, щоб ускладнити контроль за походженням вантажів і дотриманням обмежень.

Макрон наголосив, що Франція продовжить протидіяти діяльності тіньового флоту. Затримання DF Peak стало одним із кроків у межах цієї політики. 

Варто нагадати, що американський конгресмен від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік повідомив про підготовку нової законодавчої ініціативи під назвою «Акт Рональда Рейгана мир через силу». Головна мета документa – запровадити абсолютне блокування будь-яких закупівель нафти з Росії.

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Теги: корабель Франція нафта санкції війна Еммануель Макрон

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