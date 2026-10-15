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Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
фото: СБУ

Таксист із Краматорська збирав координати військових об’єктів і електропідстанцій, щоб допомогти РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Донецькій області агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який збирав координати для підготовки нових ударів по Краматорську. За даними слідства, чоловік працював таксистом і під час поїздок містом виявляв місця зосередження українських військових та розташування об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала жителя Краматорська для коригування ударів по пунктах зосередження особового складу й техніки Сил оборони, а також по ключових електропідстанціях. Ураження енергетичних об’єктів, як стверджують у СБУ, мало призвести до знеструмлення прифронтового міста та перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням.

За даними контррозвідки, чоловік об’їжджав Краматорськ на власному автомобілі, використовуючи роботу таксистом як прикриття. Він фіксував розташування потенційних цілей, а також намагався дізнаватися додаткову інформацію у пасажирів, удаючи прихильника України.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання, коли він готував до відправлення російській стороні нову порцію координат. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та смартфон, у яких, за повідомленням спецслужби, містилися докази співпраці з ворогом.

У СБУ встановили, що чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки через антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Згодом представник російської спецслужби запропонував йому співпрацю.

лідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

За інформацією спецслужби, чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які окремо один від одного збирали розвідувальну інформацію для підготовки ударів по Дніпру та Слов’янську. Фігурантів викрили на початку їхньої шпигунської діяльності, що дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та автозаправні станції, які могли стати цілями ворога.

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Теги: Донбас СБУ енергетика кримінал ГРУ війна обстріл зрадники

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