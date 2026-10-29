Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина
Унаслідок удару також загорілися припарковані автомобілі
фото: Полтавська ОВА

Унаслідок влучання в багатоквартирний будинок поранення дістали двоє людей, зокрема шестирічна дитина

Російські окупанти атакували багатоквартирний житловий будинок у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення, серед них – шестирічна дитина. Про це повідомила начальник Полтавська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

За його словами, ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Спочатку повідомлялося про поранених, однак згодом стало відомо про двох загиблих.

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: Суспільне

«Кількість травмованих зросла до двох. Серед них шестирічна дитина. Їх госпіталізували», – зазначив Дяківнич.

На місці атаки працюють усі екстрені служби. Також унаслідок удару загорілися припарковані автомобілі.

Наслідки удару по місту
Наслідки удару по місту
фото: Суспільне

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Варто нагадати, що сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло щонайменше 13 людей.

Також окупанти завдали удару по центральній частині Чернігова. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі. Також стало відомо, що загинули дві дівчини, яким було по 15 років.

Читайте також:

Теги: обстріл війна Кременчук Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни живуть вічно: чому День захисників і захисниць – це свято, яке тримає націю
Воїни живуть вічно: чому День захисників і захисниць – це свято, яке тримає націю
1 жовтня, 15:32
Домінік Гашек: Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну та пограбувати її територію
Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
12 жовтня, 13:04
Триває 1684-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року
4 жовтня, 08:44
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Прилуках
Ракета влучила у п'ятиповерхівку в Прилуках, людей дістають з-під завалів (відео)
7 жовтня, 08:14
У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України
Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби
12 жовтня, 18:30
Увечері 1 жовтня Південний міст Києва зазнав повторної атаки дронів
У Києві після російських атак перекрито Південний міст і міст Патона (оновлено)
2 жовтня, 07:54
За словами Пєскова, Україна нібито має погодитися на угоду вже зараз
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
21 жовтня, 15:04
Реалізація гуманітарної місії буде складною та відбуватиметься поступово
Лубінець розповів про три домовленості стосовно окупованих Олешок
23 жовтня, 21:36
Після початку повітряної тривоги учні втекли зі школи через вікна
Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі
16 жовтня, 12:15

Події в Україні

Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я
«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я
Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі: загинуло 13 людей, є поранені (оновлено)
Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі: загинуло 13 людей, є поранені (оновлено)
Окупанти атакували вокзал у Дніпрі: Повітряні сили змогли запобігти ще трьом ударам
Окупанти атакували вокзал у Дніпрі: Повітряні сили змогли запобігти ще трьом ударам
Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина
Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
116K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
79K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua