Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина

Унаслідок влучання в багатоквартирний будинок поранення дістали двоє людей, зокрема шестирічна дитина

Російські окупанти атакували багатоквартирний житловий будинок у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення, серед них – шестирічна дитина. Про це повідомила начальник Полтавська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

За його словами, ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Спочатку повідомлялося про поранених, однак згодом стало відомо про двох загиблих.

Наслідки атаки окупантів фото: Суспільне

«Кількість травмованих зросла до двох. Серед них шестирічна дитина. Їх госпіталізували», – зазначив Дяківнич.

На місці атаки працюють усі екстрені служби. Також унаслідок удару загорілися припарковані автомобілі.

Наслідки удару по місту фото: Суспільне

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Варто нагадати, що сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло щонайменше 13 людей.

Також окупанти завдали удару по центральній частині Чернігова. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі. Також стало відомо, що загинули дві дівчини, яким було по 15 років.