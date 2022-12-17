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Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків
Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців
Нацполіція

Росіяни пошкодили у Бахмуті приватний та багатоквартирний будинки

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли сім населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Лиман, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Залізне, селу Карлівка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували мирне населення із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерії. Знищено та пошкоджено вісім цивільних об‘єктів – три житлових будинки, академія, кафе, адмінбудівля, нежитлове приміщення, господарча споруда.

Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків фото 1
Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків фото 2

Також зафіксовано удар із ЗРК «С-300» по Лиману. Снаряд поцілив в кафе. Інформація щодо жертв не надходила. 

Ракетами окупанти обстріляли Краматорськ, поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає.

Під ворожим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили по місту три артилерійські обстріли, пошкодили приватний та багатоквартирний будинки, є травмовані.

Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків фото 3

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна Донеччина

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