Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків

Росіяни пошкодили у Бахмуті приватний та багатоквартирний будинки

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли сім населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Лиман, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Залізне, селу Карлівка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували мирне населення із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерії. Знищено та пошкоджено вісім цивільних об‘єктів – три житлових будинки, академія, кафе, адмінбудівля, нежитлове приміщення, господарча споруда.

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Також зафіксовано удар із ЗРК «С-300» по Лиману. Снаряд поцілив в кафе. Інформація щодо жертв не надходила.

Ракетами окупанти обстріляли Краматорськ, поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає.

Під ворожим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили по місту три артилерійські обстріли, пошкодили приватний та багатоквартирний будинки, є травмовані.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.