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Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
Україна готується до того, що с
фото з відкритих джерел

ВІйськові готуються до можливого наступу з боку Білорусі наприкінці лютого

Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це відбудеться приблизно до «річниці» її першої невдалої спроби «взяти Київ» у лютому, Про це заявив командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News.

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни, він заявив, що українські військові прораховують такі сценарії.

«Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання», – сказав Ковальчук. 

Особливу увагу військові приділяють ділянці кордону, через яку ворог може спробувати знову прорватися до Києва.

«Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо пізніше... Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили та кошти», – зазначив командувач ОК «Південь».

Проте на зараз небезпеки вторгнення не фіксується.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: Білорусь росія військові ворог наступ

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