Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі

ВІйськові готуються до можливого наступу з боку Білорусі наприкінці лютого

Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це відбудеться приблизно до «річниці» її першої невдалої спроби «взяти Київ» у лютому, Про це заявив командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News.

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Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни, він заявив, що українські військові прораховують такі сценарії.

«Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання», – сказав Ковальчук.

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Особливу увагу військові приділяють ділянці кордону, через яку ворог може спробувати знову прорватися до Києва.



«Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо пізніше... Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили та кошти», – зазначив командувач ОК «Південь».

Проте на зараз небезпеки вторгнення не фіксується.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

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Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.