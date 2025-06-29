Окупанти атакували Україну 477 дронами і 60 ракетами: скільки вдалося збити

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, падіння збитих (уламки) у восьми локаціях

У ніч на 29 червня російські терористи атакували Україну 537 засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки повітряних цілей випустила РФ по Україні

477 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – «шахеди»;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ;

сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ і ТОТ Криму;

41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл.;

п'ять крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

три зенітних керованих ракет С-300 із Курської обл.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога на 29 червня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:

211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одна – локаційно втрачена;

чотири крилаті ракети «Калібр» збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, падіння збитих (уламки) у восьми локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.