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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Масштабна кампанія росіян: хто виграє війну за українських підлітків

glavcom.ua
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Боротьба за українських підлітків Джерело: https://censor.net/ua/b3555025

Зараз вже можна говорити про те, що росія зробила величезну ставку на вербування української молоді та підлітків. На це витратили сотні мільйонів і зусилля тисячі «спеців». Підлітки були визначені як найбільш вразлива категорія, яка легко підпадає під чужий вплив та не може тверезо оцінити наслідки своїх дій. Їх масове вербування мало стати одним з ключових факторів внутрішньої дестабілізації в нашій країні. Ставка не зіграла. Точніше їй не дала зіграти у Службі безпеки.

Певну кількість наївних росіянам справді вдалося завербувати. Як? Обіцяючи великі гроші, а потім «кидаючи». А тих, хто почав співпрацювати, брали на гачок, погрожуючи викриттям. Розказували, що за роботу на них загрожує лише умовний термін за хуліганство. Хоча насправді за подібну діяльність світить реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення. З деяких підлітків росіяни робили смертників, підриваючи їх дистанційно. СБУ постійно ловить молодих диверсантів. На сьогодні вже затримали понад 600 осіб, які за завданням росії займалися підпалами, диверсіями й терактами в Україні. Варто сказати, що відповідальності не уник жоден палій авто.

Однак ще одна мета спецслужби – запобігати таким злочинам. На це направлена інформаційна кампанія «Спали ФСБшника», яка діє ще з грудня. Тоді Служба запустила чат-бот. З його допомогою можна передати номер телефону чи нікнейм того, хто схиляв до злочину, та інші деталі, які допоможуть запобігти діяльності фсбшників на території України. Ті підлітки, які вчасно звернулись до Служби, не зламали собі життя. Крім того, саме завдяки цьому проєкту було врятовано тисячі людей, які могли стати жертвами теракту та військову техніку на сотні мільйонів доларів.

Новий, масштабний етап цієї роботи можна було бачити цього тижня. СБУ провела загальноукраїнський онлайн-урок для школярів у межах інформаційної кампанії «Спали» ФСБшника». Мова йде про продовження глобальної і системної кампанії по всій Україні, яка працює і дає результат. Уроки в усіх школах – один з етапів цієї кампанії. Під час лекції розповіли підліткам, як не потрапити «на гачок» російських спецслужб, котрі масово намагаються втягнути їх у злочинну діяльність. Зокрема, учні отримали практичні поради щодо розпізнавання загроз та як саме діяти, якщо РФ намагається завербувати їх для вчинення підпалів, диверсій і терактів. Думаю найбільше підліткам запам’яталось звернення чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

СБУ вкотре демонструє системність своєї роботи. Крім того, що підрозділи Служби воюють на фронті, в тилу значні результати у боротьбі з росіянами демонструє контррозвідка СБУ – одна з ключових ланок у структурі Малюка. І важливо, що в даному випадку, мова йде саме про роботу на випередження. Не займаючи активну позицію, не застосовуючи нові технології, боротьбу за підлітків виграти неможливо. На щастя, боротьбу за українську молодь СБУ у росіян виграє.

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Теги: війна українці молодь СБУ

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