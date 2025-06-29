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РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку
РФ атакувала місто Сміла
фото: Ігор Табурець/Telegram

Зафіксовано атаку на Харків ворожим дроном типу «Молнія» по одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова

Увечері суботи, 28 червня, російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками. Вночі ворог підняв у небо бомбардувальники Ту-95 та винищувачі МіГ. «Главком» розповідає, які саме області опинилися під атакою.

Черкащина

РФ атакувала місто Сміла. Наразі триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб. Маємо шістьох потерпілих. З них одна – дитина. Їм надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку фото 1
фото: Ігор Табурець/Telegram

За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку фото 2
фото: Ігор Табурець/Telegram

Львівщина

Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Окупанти били по критичній інфраструктурі області. «За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні», – йдеться в повідомленні. На місці працюють всі профільні служби.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у місті не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

За словами голови Дрогобицької районної адміністрації Степана Кулиняка, окупанти атакували регіон дронами та ракетами: «Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа. На місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється».

Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням.

Миколаїв

Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував Миколаїв балістикою та з 02:56 декількома групами Shahed 131/136. Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

Полтавщина

У Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих не надходило.

Водночас, за словами виконувачки обов’язків міського голови Катерини Ямщикової, у Полтаві зафіксовані пошкодження вікон та дахів житлових будинків. До служби оперативного реагування надходять звернення від мешканців. Триває обстеження міста – залучено фахівців цивільного захисту та управління ЖКГ. Медичні заклади не повідомляють про звернення постраждалих.

Івано-Франківщина

Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук

У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка – травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

«Найголовніше – обійшлося без загиблих. Висловлюю щирі побажання якнайшвидшого одужання постраждалій», – йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Минулося без постраждалих. За інформацією ПвК, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. 

Харків

Мер міста Ігор Терехов о 08:03 повідомив, що зафіксовано атаку на Харків ворожим дроном типу «Молнія» по одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова. Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються.

За даними Терехова, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Запоріжжя

РФ завдала одного ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також 219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

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Теги: Миколаїв Черкащина Харків Дніпропетровщина Львівщина Івано-Франківщина війна

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