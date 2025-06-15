Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Командир розвідувальної роти поліг на Сумщині. Згадаймо Вадима Данильця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Командир розвідувальної роти поліг на Сумщині. Згадаймо Вадима Данильця
За два тижні до загибелі Вадим Данилець отримав звання сержанта
колаж: glavcom.ua

Перші розвідувальні операції Вадим Данилець виконував поблизу Бахмута

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Данильця.

Сержант Вадим Данилець загинув, захищаючи Україну, 2 червня 2025 року в Сумській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду

Вадим народився 8 серпня 1996 року у селі Гута. Навчався у місцевій школі, захоплювався спортом. Мав досягнення у змаганнях з армспорту та легкої атлетики. Після школи здобув фах електрогазозварювальника у Рівненському технікумі, а згодом працював за кордоном будівельником.

Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, Вадим перебував на заробітках у Литві. Не вагаючись ані хвилини, разом із друзями повернувся в Україну, щоб стати на захист рідної землі. Спершу долучився до територіальної оборони Костополя, а згодом підписав контракт і приєднався до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

За два тижні до загибелі Вадим Данилець отримав звання сержанта
За два тижні до загибелі Вадим Данилець отримав звання сержанта
фото: Костопільська міська рада

Перші бої пройшов на сході Харкова, поблизу міста Стове. Вдома розповідав як подекуди важко було повірити, що вдалося вийти з того пекла без втрат. Брав безпосередню участь у відвоюванні населеного пункту Марʼїнка на Донеччині.

Під час одного зі штурмів, 11 грудня 2022 року, Вадим дістав уламкове поранення правої руки. Попереду були операції та тривала реабілітація. Та він повернувся у стрій – вже на посаді командира розвідувальної роти тієї ж бригади.

Перші розвідувальні операції виконував поблизу Бахмута. Під час однієї з них разом із побратимами зміг захопити два справних танки противника й вивезти їх з-під обстрілу. Згодом підрозділ перекинули на Курський напрямок.

Бої на Курському напрямку були виснажливими. Там Вадим поєднував обов’язки розвідника і старшого водія – вивозив побратимів і техніку з-під щільного вогню. За два тижні до загибелі він отримав звання сержанта.

«Світла дитина… Змалку був працьовитим, щирим, з надзвичайно добрим серцем. Мама з бабусею виховували його самі, але він завжди був тією опорою, яка підтримувала не лише матір, а й кожного, хто був поруч. У нього були золоті руки, він завжди усміхався, випромінював тепло й любов до життя. Любив жити… Особливо тварини тягнулися до нього – він мріяв стати ветеринаром. Для всіх був другом, розрадником, порадником. У нього було стільки друзів, що здавалося, цілий світ його знає…», – розповідає хресна мама.

Востаннє мати розмовляла з Вадимом у неділю, 1 червня. Він поспішав і сказав: «Мамо, передзвоню завтра…» Але завтра не настало.

Вадим Данилець загинув 2 червня 2025 року у Сумській області.

За мужність і вірність військовій присязі нагороджений медаллю «За зразкову службу» – відповідно до наказу Міністерства оборони України від 6 грудня 2024 року № 2100, підписаного міністром оборони Рустемом Умєровим.

Поховали захисника України на місцевому кладовищі у Костополі.

16 фото
На весь екран

У полеглого воїна лишилася мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці незалежність війна хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обшуки помешкання посадовця відбулися у рамках кримінального провадження за фактом незаконного збагачення
Поліція взялася за архітектора Пиріжка, сімейство якого різко розбагатіло. Син спростовує закиди (Оновлено)
16 травня, 13:30
Трамп погрожував просто відмовитися від виснажливих переговорів про припинення вогню між Росією та Україною
Трамп щодо війни в Україні: «Це не моя проблема»
21 травня, 08:34
Українські біженці отримають більше прав у Франції
Франція спростила життя українських біженців
22 травня, 12:36
Унаслідок нічної ворожої атаки у місті Березань постраждало двоє людей
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
24 травня, 09:33
Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства»
У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства»
30 травня, 09:05
Степан Рунов був гравцем команди «Сварог» (Шатура)
Сили оборони знищили російського футболіста
2 червня, 14:05
Військовий експерт оцінив переваги у війні дронів
Війна дронів. Військовий експерт оцінив, хто має перевагу
5 червня, 07:00
Триває уточнення інформації щодо всіх наслідків нічної атаки
Атака на Хмельниччину: очільник ОВА розповів про наслідки
6 червня, 07:04
Максим Берещук був вихованцем спортивного клубу «Спарта», де займався кікбоксингом
Юний кікбоксер загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Максима Берещука
11 червня, 09:00

Суспільство

Командир розвідувальної роти поліг на Сумщині. Згадаймо Вадима Данильця
Командир розвідувальної роти поліг на Сумщині. Згадаймо Вадима Данильця
День батька: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День батька: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський заслухав доповідь Сирського
Зеленський заслухав доповідь Сирського
На Чернігівщині жінка живе одна серед лісу та без пенсії
На Чернігівщині жінка живе одна серед лісу та без пенсії
Американський генерал назвав два чинники, які допоможуть Україні змінити хід війни
Американський генерал назвав два чинники, які допоможуть Україні змінити хід війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
222K
Не ультиматум, а компроміс. Президент України вперше назвав поступки, на які готова Україна
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
68K
Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
67K
Чому звільненим із полону не можна одразу бачитися з ріднею? Роз'яснення психологині
37K
Розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону

Новини

Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua