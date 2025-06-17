Масований удар по Києву. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а також падіння уламків — у 34
У ніч на 17 червня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 428 цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За словами військових, окупанти запустили:
- 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області,
- 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області,
- чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
- девʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Білгородської та Брянської областей;
- одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Основною ціллю ворога став Київ. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння уламків у 34 локаціях. Протиповітряна оборона знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:
- 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (одна – локаційно втрачена);
- 15 крилатих ракет Х-101;
- вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 (одна – локаційно втрачена);
- одна протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційно втрачена).
Нагадаємо, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.
До слова, після нічних обстрілів Києва, що призвели до значних руйнувань та постраждалих, у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги мешканцям, чиї будинки були пошкоджені. Штаби працюють у кількох районах міста.
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