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Масований удар по Києву. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Масований удар по Києву. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
Основною ціллю ворога став Київ
фото: glavcom.ua

Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а також падіння уламків — у 34

У ніч на 17 червня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 428 цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За словами військових, окупанти запустили:

  • 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області,
  • 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області,
  • чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • девʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Білгородської та Брянської областей;
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основною ціллю ворога став Київ. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння уламків у 34 локаціях. Протиповітряна оборона знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

  • 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (одна – локаційно втрачена);
  • 15 крилатих ракет Х-101;
  • вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 (одна – локаційно втрачена);
  • одна протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційно втрачена).
Масований удар по Києву. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей фото 1

Нагадаємо, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.

До слова, після нічних обстрілів Києва, що призвели до значних руйнувань та постраждалих, у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги мешканцям, чиї будинки були пошкоджені. Штаби працюють у кількох районах міста.

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Теги: обстріл системи ППО Повітряні сили ЗСУ

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