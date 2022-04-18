Понад 100 військових РФ відмовилися повертатися воювати в Україні – журналіст

Окупанти бояться знову потрапити на «спецоперацію»

У Росії понад 100 військовослужбовців із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися від подальшої участі в «спецоперації». Про це у Facebook написав журналіст Роман Цимбалюк.

«Особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення «спецоперації» на території України більше не бажає брати участь у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі в «спеціальній військовій операції». Їх відправлено з польового табору на території Білгородської області додому в Печенгу», – зазначив Цимбалюк.

Раніше в результаті бойових дій батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у «спеціальній військовій операції» на території України, понесла значні втрати у живій силі: з 648 військовослужбовців, яких було відправлено для ведення бойових дій, загинули 645. Залишилося живими лише троє, двоє з них поранені.

Селище Печенга, де розташований штаб бригади, знаходиться в Мурманській області. Відстань від міста Мурманськ до Києва 2047 км.

Нагадаємо, російські військові масово відмовляються воювати в Україні – Генштаб.

Читайте також: