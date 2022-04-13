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    Херсонці тікають від рашистів до окупованого Криму

    Херсонці також їдуть до&nbsp;Миколаєва та Мелітополя - Херсонці тікають від рашистів до окупованого Криму
    Херсонці також їдуть до Миколаєва та Мелітополя
    фото з відкритих джерел

    У місті є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами, наголосив мер

    Мешканці Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя. Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у загальноукраїнському телемарафоні.

    «Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх та ризик. Збираються в машини по три-чотири людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим», – розповів він.

    За словами Колихаєва, у Херсоні наразі є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.

    Як відомо, російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращою не стала.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Херсонці тікають від рашистів до окупованого Криму