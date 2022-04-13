Херсонці тікають від рашистів до окупованого Криму

Херсонці також їдуть до Миколаєва та Мелітополя

У місті є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами, наголосив мер

Мешканці Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя. Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у загальноукраїнському телемарафоні.

«Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх та ризик. Збираються в машини по три-чотири людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим», – розповів він.

За словами Колихаєва, у Херсоні наразі є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.

Як відомо, російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращою не стала.