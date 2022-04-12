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    Події в Україні

    На Херсонщині від окупантів вже звільнено 15 населених пунктів

    Збройні сили України повертають контроль над селами на Херсонщині - На Херсонщині від окупантів вже звільнено 15 населених пунктів
    Збройні сили України повертають контроль над селами на Херсонщині
    фото із соцмереж

    У звільнених від окупантів населених пунктах фахівці відновлюють інфраструктуру, передусім лінії електропередачі

    Збройні сили України звільнили 15 населених пунктів на Херсонщині і відсунули лінію бойових дій від Дніпропетровської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

    «Завдяки доблесті наших військових лінія фронту перебуває вже не на межі Криворізького району і Херсонської області, вона просунута набагато далі убік і проходить вже всередині Херсонської області. Звільнено понад 15 населених пунктів, вороги намагаються огризатися дуже серйозно, але наші військові дуже якісно знищують і техніку, і живу силу противника», - наголосив Вілкул.

    За його словами, у звільнених населених пунктах фахівці відновлюють інфраструктуру, передусім лінії електропередачі.

    Нагадаємо, що із російського полону визволився староста села на Херсонщині. Сьогодні стало відомо, що староста Старої Збур'ївки Херсонської області Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон російські окупанти, вийшов на зв'язок і повертається додому.

    А ось викрадений окупантами ексголова Херсонської ОДА досі не вийшов на зв’язок.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина військові Олександр Вілкул Україна Херсон окупація #stoprussia
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    На Херсонщині від окупантів вже звільнено 15 населених пунктів