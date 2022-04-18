В укриттях «Азовсталі» ховаються сотні містян: рашисти готують удар по заводу

Захисники Маріуполя кажуть: окупанти підуть на все для знищення заводу

В укриттях «Азовсталі» ховається дуже багато жителів міста. Українські військові досі героїчно боронять завод, але Росія готова піти на все задля його знищення. Натомість російським окупантам після всього скоєного вже не можуть вірити. Про це повідомив голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін в ефірі національного марафону.

Правоохоронець акцентував, що серед цивільних на заводі є літні люди, жінки, діти й навіть немовлята. Оскільки обстріли всіх куточків зруйнованого міста практично не припиняються, люди не можуть виходити.

«Росіянам вони не вірять. Вони бачать, що відбувається у місті, тому вони залишаються на заводі», – сказав Вершинін.

В укриттях «Азовсталі» перебуває орієнтовно тисяча цивільних. А в самому Маріуполі, за даними поліцейського, досі залишаються приблизно 100 тис. мирних жителів.

Точну кількість людей назвати неможливо. Адже вже відомо, що десятки тисяч маріупольців вивезли у фільтраційні табори. Частину з них після цього депортували у віддалені регіони країни-агресора.

Український журналіст Артем Попов розповів, що має інформацію про новий злочинний план Росії. Нібито зараз військовики ворога хочуть просто стерти «Азовсталь» із лиця землі важкими боєприпасами.

«Надходить інформація, що окупанти невдовзі можуть почати завдавати важкі удари по підприємству. При цьому використовуватимуть такі боєприпаси як «ФАБ 1000» та «ФАБ 3000», – сказав Попов.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

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