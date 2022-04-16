Окупанти на Херсонщині продовжують підготовку до «референдуму»

Український омбудсмен повідомила про друк бюлетенів для створення псевдореспубліки

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини хочуть створити псевдореспубліку. Як повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, для цього вони готуються до псевдореферендуму і навіть друкують бюлетені.

«Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку «ХНР». У області планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення», – написала вона.

За даними Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

На час проведення псевдореферендуму окупанти планують закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити зв'язок. Однак Денісова зауважила, що провести цю махінацію загарбникам буде складно через опір місцевих мешканців.

«Провести «референдум» загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами «Херсон – це Україна!», незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів», – вважає вона.

Омбудсменка зазначила, що окупанти можуть заздалегіть підготувати «протоколи з результатами» псевдоголосування.

Раніше повідомлялось, що російські військові в тимчасово окупованому Херсоні вчинили наругу над меморіалом «Слава Україні».