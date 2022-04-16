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    Події в Україні

    За час війни на кладовищі окупованого Херсона з’явилися 800 нових могил

    Херсон було швидко захоплено російськими військовими в перший тиждень війни з Україною - За час війни на кладовищі окупованого Херсона з’явилися 800 нових могил
    Херсон було швидко захоплено російськими військовими в перший тиждень війни з Україною
    фото з відкритих джерел

    Поховання виявили за допомогою аналізу супутникових знімків

    Із 28 лютого до 15 квітня на міському цвинтарі Херсона з'явилося щонайменше 824 нові могили, повідомляє лондонська правозахисна організація Центр інформаційної стійкості (CIR).

    Висновки зроблені на основі супутникових знімків компанії Planet Lab. Цвинтар розташований на околиці міста, на схід від аеропорту.

    CIR відстежує низку поховань та цвинтарів в окупованих Росією районах, а також у регіонах, поряд з якими є російська армія, пояснив The Washington Post керівник з розслідувань CIR Бенджамін Стрик.

    Херсон було швидко захоплено російськими військовими в перший тиждень війни з Україною. Багато жителів залишили місто, в якому до війни мешкало 280 000 людей.

    Російські військові зіткнулися з опором та протестами мешканців міста і, за даними Міністерства оборони США, могли втратити контроль над його частиною наприкінці минулого місяця.

    Раніше повідомлялося, що окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським.

    Сьогодні стало відомо, що на Херсонщині окупанти викрали депутата райради.

    Нагадаємо, що колишній депутат Херсонської облради від партії «Опозиційний блок» Павло Філіпчук підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності. Слідство встановило, що «народний мер» Каховки за пів року готувався до вторгнення Росії в Україну.

    Читайте також: «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?

    Теги: росія окупанти США Опозиційний блок депутат армія війна райради партії мер військові Україна Херсон місто цвинтар поховання окупація час #stoprussia
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    За час війни на кладовищі окупованого Херсона з’явилися 800 нових могил