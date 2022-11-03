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Гайдай назвав міста Луганщини, де окупанти посилили фільтраційні заходи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай назвав міста Луганщини, де окупанти посилили фільтраційні заходи
На Луганщині значні проблеми із наявністю продуктів харчування
фото ілюстративне

Дізнатися жива людина чи ні практично неможливо

У Міловому та Новопскові Луганської області окупанти посилили фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків в цих населених пунктах зникають люди Про це повідомив голова Луганського ОВА Сергій Гайдай.

«В Міловому та Новопскові посилено фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків в цих населених пунктах зникають люди. Щось дізнатися – живий родич чи ні – практично неможливо. Заспокоюються, коли затриманий повертається – зазвичай через місяць-другий», – йдеться в повідомленні.

Голова Луганського ОВА зазначив, що погіршується гуманітарна ситуація і в інших населених пунктах окупованої області. «Вже неодноразово повідомлялося про значні проблеми із наявністю продуктів харчування в Лисичанську. Але зараз ситуація там «налагоджується». Разом із поліетиленовою плівкою із Татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині. 

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Теги: окупанти Луганщина харчування Сергій Гайдай Макіївка Бахмут

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