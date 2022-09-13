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На Харківщині ЗСУ взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ – Die Welt

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині ЗСУ взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ – Die Welt
Захисники на Харківщині взяли в полон тисячі військових РФ
фото з відкритих джерел

На Харківщині Росія не була готова до масштабного наступу України

Німецьке видання DW повідомляє, що внаслідок контратаки на Харківщині, ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії. У публікації зазначається, що українська армія досягла значних успіхів у межах контрнаступу в Харківській області.

Як йдеться у матеріалі, серед полонених є високопоставлені офіцери.

Автори матеріалу зробили висновок, що на Харківщині Росія не була готова до масштабного наступу України. Москва вивела війська на південь України, щоб підготуватися до українського нападу. Водночас керівництво російської армії, ймовірно, не взяло до уваги необхідність достатнього переукомплектування оборонних позицій у Харківській області.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: війна Харківщина полон росія

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