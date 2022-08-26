Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС: названо терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС: названо терміни
Місія МАГАТЕ їхатиме через підконтрольну Україні територію
фото ілюстративне

Окупанти штучно створюють умови, щоб місія не доїхала на ЗАЕС

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС заплановано наступного тижня. Наразі вирішуються логістичні маршрути. Про це розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі «Радіо НВ».

«Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ. Зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться», – сказала радниця.

Зеркаль зазначила, що попри те, що росіяни погодилися з тим, що місія їхатиме через підконтрольну Україні територію, окупанти штучно створюють умови, аби місія не доїхала до обʼєкта.

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС у зв’язку з повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

Читайте також: З аптек зник йодид калію. Влада Києва назвала альтернативний спосіб захисту від радіації

Теги: окупанти війна Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зупинка ЗАЕС. Президент назвав фактори, що попередили радіаційну аварію
Зупинка ЗАЕС. Президент назвав фактори, що попередили радіаційну аварію
Вчора, 22:37
Потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію
Відключення ЗАЕС від мережі: все, що відомо станом на ранок
Сьогодні, 09:44
Приймати препарат можна виключно у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію
Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію
Сьогодні, 12:51

Події в Україні

У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи
МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС: названо терміни
МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС: названо терміни
Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону
Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону
Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію
Ситуація на ЗАЕС. Медики видають жителям Запоріжжя йодид калію
Обстріл МАГАТЕ та біженці в Британії: експерти оприлюднили нові фейки Кремля
Обстріл МАГАТЕ та біженці в Британії: експерти оприлюднили нові фейки Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
56K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
53K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
28K
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини
19K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
19K
Розвідка повідомила про початок переломного моменту війни

Новини

Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту