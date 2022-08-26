МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС: названо терміни

Окупанти штучно створюють умови, щоб місія не доїхала на ЗАЕС

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС заплановано наступного тижня. Наразі вирішуються логістичні маршрути. Про це розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі «Радіо НВ».

«Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ. Зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться», – сказала радниця.

Зеркаль зазначила, що попри те, що росіяни погодилися з тим, що місія їхатиме через підконтрольну Україні територію, окупанти штучно створюють умови, аби місія не доїхала до обʼєкта.

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС у зв’язку з повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.