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Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вороги постійно влаштовують обстріли ЗАЕС 
фото з відкритих джерел

Рашисти завезли в окупований Мелітополь хімлабораторії 

Російські військові завезли до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області хімічні лабораторії і готуюся до нових провокацій на ЗАЕС. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у Telegram. 

«Це чергове підтвердження готовності Росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації», – сказано у повідомленні.

«Енергоатом» вчергове закликає всю світову спільноту, ООН та МАГАТЕ якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України. 

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ заявило, що направить на захоплену російськими солдатами Запорізьку АЕС місію. Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

26 серпня стало відомо, що МАГАТЕ та Франція отримали отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ. 

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС у зв’язку з повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.

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Теги: ООН АЕС МАГАТЕ

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