Окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища – Центр нацспротиву

Ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України поблизу Сватового

До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Крім того повідомляється, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов висловив думку, що Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. За словами Смірнова, треба розуміти, що з того боку – «мавпа з гранатою», від якої можна чекати всього чого завгодно.