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Рашисти обстріляли Харківщину: на дамбі зруйновано шлюз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Харківщину: на дамбі зруйновано шлюз
фото з відкритих джерел

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає

Російські загарбники обстріляли Чугуївський район Харківської області. Внаслідок атаки на Печенізькій дамбі було зруйновано верхній шлюз. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області. Рашисти два ракетних удари у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз», – написав він.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Тимошенко порівняв ситуацію у Харківській області з ударами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу і додав, що українські фахіці знають, що робити.

Тимошенко зазначив, що ситуація цілком контрольована.

Як повідомлялося, жителів селища Печеніги та сусідніх сіл у Харківській області попередили про можливе підтоплення будинків через удари російських загарбників по Печенізькій дамбі.

Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. 

Теги: обстріл Харківщина населення рашисти

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