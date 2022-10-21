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Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС
фото ілюстративне

На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На дамбі встановлено два військові тентовані «Камази» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

«На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон», – зазначає розвідка.

Крім того, повідомляється, що масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

Нагадаємо,  президент України Володимир Зеленський під час виступу  перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

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Теги: Україна окупанти росія війна Херсонщина

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