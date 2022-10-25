Підрив рашистами Каховської ГЕС: українські силовики оцінили ймовірність теракту

По той бік з нами воюють «мавпи з гранатами»

Підрив дамби на Каховській ГЕС дійсно можливий

Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. Треба розуміти, що з того боку – «мавпа з гранатою», від якої можна чекати всього чого завгодно. Про це «24 каналу» розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Смірнов зазначив, що підрив дамби на Каховській ГЕС дійсно можливий, бо по той бік з нами воюють «мавпи з гранатами». Ти не можеш знати, чого від них чекати. Є логічні речі, які кажуть, що це неможливо, але окупантів це може не зупинити.

«В окупантів на Херсонщині одразу ж можуть виникнути проблеми. Так само будуть проблеми з Кримським каналом», – зауважив радник міністра внутрішніх справ України.

«Для того, щоб розуміти, чи підірвуть росіяни дамбу, чи ні, слід усвідомити їхню мотивацію. Є 2 моменти, на яких вони базуються:

Це достатньо сильна агонія, бо вони дійсно в жахливому стані й не знають, як інакше зупинити просування ЗСУ.

Наступний етап підняття ставок. Вони постійно шукають моменти, де вони можуть зіграти.

«До цього була ЗАЕС, зараз ми говоримо про дамбу, потім вони знову будуть щось нове шукати», – наголосив Смірнов.

За його словами, слід також зрозуміти й мету, яку переслідують росіяни:

Пояснення внутрішній пропаганді і населенню своєї мобілізації тощо.

Залякування Західних партнерів і нашої влади, щоб посадити за стіл перемовин.

«Цього не буде. Уже навіть на офіційному рівні є указ», – підкреслив радник міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.