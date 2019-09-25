Окупанти на Донбасі 17 разів порушили «режим тиші», постраждали двоє українських захисників



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Ворог обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі з початку доби 25 вересня 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав поранення і ще один - бойову травму.

Про це повідомляють у пресцентр Операції об'єднаних сил на сторінці в соцмережі Facebook.

«Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї... Протягом поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення, ще один - бойове травмування», - йшлося на вечірньому брифінгу пресцентру ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики здійснили вісім обстрілів позицій об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Мар'їнки з напрямків Трудівського та Олександрівки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі неподалік Красногоровки з напрямку н. п. Старомихайлівки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку н. п. Ужівки - з озброєння БМП і стрілецької зброї; неподалік н. п. Опитного з напрямку Спартака - з автоматичного гранатомета.

У районі відповідальності ОТГ «Північ» противник зробив дев'ять обстрілів позицій ОС:

неподалік Травневого з напрямку н. п. Доломітного - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; тричі неподалік н. п. Новолуганського з напряму Доломітного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї; неподалік Південного з напряму «Шахта ім.Гагаріна» - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; поблизу н. п. Новотошківського з напрямку Донецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Світлодарська з напрямку Лозового - з гранатометів різних систем; у районі н. п. Зайцевого - зі стрілецької зброї.