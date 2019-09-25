СБУ впіймала бойовика «ЛНР», який брав участь у боях біля Дебальцево



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У вересні 2019 року терорист проходив військову службу у, так званому, «Митному комітеті ЛНР»

Бойовик був оголошений у розшук за підозрою у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України - пресслужба СБУ

Служба безпеки України на Луганщині провела спецоперацію і привела на контрольовану українською владою територію активного учасника терористичної організації «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що бойовик був оголошений у розшук за підозрою у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

«Затриманий житель Луганської області у складі терористичних угруповань, так званої, «ЛНР» впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцеве, - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що бойовик також чергував на блокпостах незаконного терористичного формування «ЛНР» неподалік окупованого Сорокиного.

Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у, так званому, «Митному комітеті ЛНР».

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєння ним злочинів, передбачених ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.