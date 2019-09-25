Зеленський в ООН показав кулю, якою вбили оперного співака Василя Сліпака



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«Людину, про яку я вам зараз розповів, звали Василь Сліпак… Він загинув на Донбасі від російської агресії», - сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що кожен «міг би почути неймовірний спів» Сліпака, «але є річ, яка не дозволить вам цього зробити»

Президент Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів історію оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі внаслідок російської агресії.

Відео виступу можна переглянути на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зеленський зазначив, що кожен «міг би почути його неймовірний спів».

«Але є, на жаль, річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає отак», - заявив президент і показав присутнім кулю калібру 12,7.

«Людину, про яку я вам зараз розповів, звали Василь Сліпак… Він загинув на Донбасі від російської агресії», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Василь Сліпак – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Народився у 1974 році Львові. Майже двадцять років прожив за кордоном.

Тричі був на фронті на Сході України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що вже зустрівся з Трампом.