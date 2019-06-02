Бойовики обстріляли селище на Луганщині для дискредитації української армії



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За словами місцевих жителів, обстріл будинків стався рано вранці 29 травня

В Сентянівці спостерігачі ОБСЄ зафіксували пошкодження шести будинків

Бойовики обстріляли непідконтрольний українському уряду населений пункт Сентянівка у Луганській області з метою дискредитації Збройних сил України.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їх найманці продовжують вдаватися до практики підступних обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України, намагаючись звинуватити в цьому підрозділу Об'єднаних сил. Подібні безвідповідальні та агресивні дії російсько-окупаційних військ спрямовані на дискредитацію ЗСУ, а головне - створюють загрозу життя мирного населення», - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК з посиланням на дані звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформує, що 29 травня у Сентянівці спостерігачі СММ зафіксували пошкодження шести будинків. За оцінкою Місії, пошкодження будинків викликані попаданням осколків.

За словами місцевих жителів, обстріл будинків стався рано вранці 29 травня.

«При детальному вивченні інформації, викладеної у звіті, та інформацією штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об'єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави вважати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксований представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України», - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що вказаний факт інсценування обстрілу в черговий раз свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації по загостренню збройного конфлікту на Донбасі, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили три обстріли українських позицій.