Бойовики на Донбасі гатили з артилерії, одного українського бійця поранено



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти вчора застосовували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм

У суботу, 1 червня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:

двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти;

біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;

чотири рази поблизу села Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Піщевик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі поблизу міста Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Опитне – зі стрілецької зброї.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.