Бойовики на Донбасі гатили з артилерії, одного українського бійця поранено
Окупанти вчора застосовували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм
У суботу, 1 червня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:
- двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти;
- біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;
- чотири рази поблизу села Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Піщевик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі поблизу міста Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Опитне – зі стрілецької зброї.
«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено», - додали у прес-центрі.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.